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Akhisarspor fırsat kaçırdı - Son Dakika

Akhisarspor fırsat kaçırdı

11.11.2021 11:30
Akhisarspor fırsat kaçırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Akhisarspor, Ankara Demirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek Play-Off'u yakalama fırsatını tepti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Akhisarspor, Ankara Demirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek Play-Off'u yakalama fırsatını tepti. Tüm takımların yakın puanlarda olduğu grupta Akhisarspor, bu mağlubiyetle 13 puanla alt sıralarda kalırken, 16 puanlı ekipler Play-Off hattını yakaladı. Ankara Demirspor, puanını 17'ye çıkarıp Play-Off barajı içine yerleşti. Kıyasıya bir yarışın yaşandığı grupta geride kalmak istemeyen yeşil-siyahlı ekip, kaybını pazar günü düşme hattındaki Eskişehirspor'u ağırlayacağı maçla telafi etmeye çalışacak.


Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor fırsat kaçırdı - Son Dakika Spor


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