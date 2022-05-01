Akhisarspor küme düştü - Son Dakika
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Akhisarspor küme düştü

01.05.2022 17:11
Akhisarspor küme düştü

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Samet Özkul (xx), Sinan Ertinğü (xx)AKHİSARSPOR: Halil Yeral (x) - Cengiz (xx), Göksu (x), Mert Özyıldırım (x) (Dk. 88 Bora), Yusuf Cihat (xx) (Dk. 70 Orçun xx), Oğuzcan (x), Gökmen (x), Enes Tayfun (xx), Yusuf Kanal (x), Kemal (x) (Dk.

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Samet Özkul (xx), Sinan Ertinğü (xx)AKHİSARSPOR: Halil Yeral (x) - Cengiz (xx), Göksu (x), Mert Özyıldırım (x) (Dk. 88 Bora), Yusuf Cihat (xx) (Dk. 70 Orçun xx), Oğuzcan (x), Gökmen (x), Enes Tayfun (xx), Yusuf Kanal (x), Kemal (x) (Dk. 82 Salih x), Recep (xx)AMED SPORTİF FAALİYETLER: Cantuğ (xxx) - Hüseyin (xx), Anıl (xx), Kerem (xxx), Üstün (x) (Dk. 54 Mervan xxx), Kutay (xxx), Okan (xx), Oğuz (xx), Mehmet (x) (Dk. 60 Bünyamin x), Mansur (xx), Muhlis (x) (Dk. 71 Cenk xx)GOLLER: Dk. 55 Recep (Akhisarspor), Dk. 75 Kutay, Dk. 90 Mervan (Amed Sportif Faaliyetler)KIRMIZI KART: Dk. 87 Recep (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Mert Özyıldırım, Enes Tayfun, Recep, Göksu (Akhisarspor), Üstün (Amed Sportif Faaliyetler)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, kendisi için sezonun son maçında Amed Sportif Faaliyetler'e evinde 2-1 mağlup olarak 14 yıl sonra 3'üncü Lig'e düştü. Ligde kalma umutlarını sürdürmek için mutlak kazanması gereken karşılaşmada 55'inci dakikada Recep'in golüyle öne geçen yeşil-siyahlılar, 75'inci dakikada Kutay ve 90'ıncı dakikada Mervan'ın gollerine engel olamadı. Grupta son haftayı bay takım olarak geçecek 31 puanlı Akhisarspor'un bu sonuçla ligde kalma umudu kalmadı. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği 7 senelik mücadelesinin ardından Spor Toto Süper Lig'den 2019 yılında küme düşen, geçen sezon da 1'inci Lig'e veda eden Akhisarspor, bu sonuçla 3 yıl içinde 3'üncü kez düşme acısını yaşadı. TFF 3'üncü Lig'de son olarak 2007-2008 sezonunda mücade edip 14 sene sonra bu lige dönün yeşil-siyahlılarda taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

- Akhisar

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor AŞ: 1 Boluspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto 1. Lig: Adanaspor AŞ: 1 Boluspor: 1 (İlk yarı) Altay pes etmiyor Altay pes etmiyor

Burak Taşkınsoy, Bora Füzesi, Spor Toto, Göksu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor küme düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akhisarspor küme düştü - Son Dakika
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