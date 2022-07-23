Akhisarspor sahaya indi - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisarspor sahaya indi

23.07.2022 11:14
Akhisarspor sahaya indi

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra yönetimine ikinci kez kayyum atanıp 7 Ağustos'ta kongreye gitmeye hazırlanan Akhisarspor'da antrenmanlar başladı.

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra yönetimine ikinci kez kayyum atanıp 7 Ağustos'ta kongreye gitmeye hazırlanan Akhisarspor'da antrenmanlar başladı. Yeni sezon öncesi rakipleri sahaya inerken yönetim krizleriyle belirsizlik içinde kalan yeşil-siyahlılarda sözleşmesi süren mevcut futbolcular, kayyum heyetinin aldığı karar doğrultusunda Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanıp çalışmaların startını verdi. Teknik direktör Muhammet Yılmaz'la daha önce yollarını ayıran Akhisarspor, antrenmanlaranı kulüpte sportif direktörlük görevinde bulunan Bayram Ali Kaya gözetiminde yapacak.


YORUMLAR
500
Elazığspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik'le anlaştı Elazığspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik'le anlaştı Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor sahaya indi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:21 Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
09:48 Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 11:15:00. #1.11#
SON DAKİKA: Akhisarspor sahaya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement