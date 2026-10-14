Aksaray'da Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti

Aksaray'da Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Aksaray'da konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin setleri 18-25, 25-19, 25-20 ve 25-22 olarak tamamlandı; karşılaşma 124 dakika sürdü.
Salon: Aksaray
Hakemler: Zafer Özmen, Halid Cerit
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Dumancic, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Gülce Güçtekin, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç, Ece Yılmaz, Hanife Nur Özaydınlı)
Türk Hava Yolları: Degradi, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Milenkovic, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)
Setler: 18-25, 25-19, 25-20, 25-22
Süre: 124 dakika (31, 29, 28, 36)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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