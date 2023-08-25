Ronaldo eski günlerine geri döndü! Al Nassr farka gitti - Son Dakika

Ronaldo eski günlerine geri döndü! Al Nassr farka gitti

Ronaldo eski günlerine geri döndü! Al Nassr farka gitti
Son Güncelleme: 25.08.2023 23:41

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 3. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al-Fateh'i 5-0 mağlup etti. Bu skorla Al Nassr ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. Galibiyeti getiren golleri 27' ve 81' de Sadio Mane, 38', 55' ve 90+6'da Cristiano Ronaldo kaydetti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 3.haftasında Ronaldo'nun takımı Al Nassr, deplasmanda Al-Fateh'le kozlarını paylaştı. Mücedele konuk ekibin 5-0'lık farklı üstünlüğüyle sonuçlandı.

AL NASSR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Ronaldo'nun da forma giydiği Al-Nassr deplasmanda Al-Fateh'i 5-0 mağlup etti. Bu skorla Al-Nassr ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

Al Nassr farka gitti! Ronaldo eski günlerine geri döndü

RONALDO HATRICK YAPTI

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 27', 81'de Sadio Mane, 38', 55' ve 90+6'da Cristiano Ronaldo kaydetti. Ronaldo Mane'nin attığı ilk golde de pası veren isim oldu. Al Nassr 3 puanla 12.sıraya gerilerken, Al-Fateh 4 puanla 9.sırada yer aldı.

Al Nassr farka gitti! Ronaldo eski günlerine geri döndü
Al Nassr farka gitti! Ronaldo eski günlerine geri döndü

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Son Dakika Spor Ronaldo eski günlerine geri döndü! Al Nassr farka gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo eski günlerine geri döndü! Al Nassr farka gitti - Son Dakika
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