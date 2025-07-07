Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüp, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'e Halil İbrahim türküsü ile veda etti.
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7.07.2025 22:23:32. #7.12#
SON DAKİKA: Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici - Son Dakika
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