Alaçatıspor, sahasında golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Alaçatıspor, sahasında golsüz berabere kaldı

27.03.2022 19:36
Alaçatıspor, sahasında golsüz berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9 Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 6. haftasında konuk ettiği Muğlaspor ile golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9 Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 6. haftasında konuk ettiği Muğlaspor ile golsüz berabere kaldı.

BAL 9. Bölge 3. Grup'ta Play-Off maçlarına kalma mücadelesi veren Alaçatıspor, kendi sahasında Muğlaspor ile berabere kalarak, lig sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı. Alaçatıspor, lig lideri Efeler 09'un 5 puan gerisinde kalırken, 30'ar puanlı Sökespor ve Yeşilovaspor'un 1'er puan gerisinde kaldı. Alaçatıspor, kalan 2 maçı kazanarak, Play-Off maçlarına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.

Ekrem İmamoğlu'na Alaçatı forması ve atkısı hediye edildi

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, maç öncesinde, Alaçatı Ot Festivali'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Alaçatıspor forması ve atkısı hediye ederken, İmamoğlu, Alaçatıspor'a başarı dileklerini iletti.

Ligin bitimine 3 hafta kala Muğlaspor'u konuk eden Alaçatıspor, ilk yarıya iyi başlasa da kendisini rahatlatacak golü bulamadı. İkinci yarıya da iyi başlayan Alaçatıspor, ikinci yarının başlarında bulduğu net gol pozisyonunu değerlendiremedi. İkinci yarının son dakikalarına kadar  ataklarını sürdüren Alaçatıspor, aradığı golü bulamayınca golsüz beraberliğe razı oldu.

"Son iki maçı kazanmak için sahada olmaya devam edeceğiz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "İlk yarı oyuna çok iyi başladık ve çok iyi bir 45 dakika oynadık. Birçok gol pozisyonlarımız ve duran toplarımız var ancak ne yazık ki bu pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun başladığı gibi çok net kaleciyle karşı karşıya bir pozisyonumuz var. Malesef onuda sonuçlandıramadık. Oyunun ilerleyen dakikalarında rakibin sürekli oyunu yavaşlatması, hakemlerin buna mani olmaması oyunu oldukça sıkıştırdı. ve maalesef maçımızı berabere bitirdik. Kaybettiğimiz 2 puanımız var ve son iki maçı kazanmak için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Alaçatıspor, sahasında golsüz berabere kaldı
Alaçatıspor, sahasında golsüz berabere kaldı
Alaçatıspor, sahasında golsüz berabere kaldı
Alaçatıspor, sahasında golsüz berabere kaldı
Alaçatıspor, sahasında golsüz berabere kaldı
Alaçatıspor, sahasında golsüz berabere kaldı

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Ekrem İmamoğlu, Amatör Lig, Play Off, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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