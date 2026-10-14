Alanya'da VW Beach Pro Tour Futures'ta 23 ülkeden 64 takım 15-18 Ekim'de yarışacak - Son Dakika
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Alanya'da VW Beach Pro Tour Futures'ta 23 ülkeden 64 takım 15-18 Ekim'de yarışacak

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Alanya\'da VW Beach Pro Tour Futures\'ta 23 ülkeden 64 takım 15-18 Ekim\'de yarışacak
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5. VW Beach Pro Tour-Alanya Futures, 15-18 Ekim'de Alanya'da düzenlenecek. 23 ülkeden 64 takım ve 128 elit sporcu, uluslararası sıralama puanı ve olimpiyat hedefleri için mücadele edecek; Alanya'da yetişen milli sporcu Tuna İmdat da hafta sonu ana tabloda yer alacak.

Alanya, bir kez daha dünya plaj voleybolunun önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak ve turnuvada dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuları ağırlayacak.

Dünya plaj voleybolunun önemli organizasyonlarından 5. VW Beach Pro Tour-Alanya Futures, 15-18 Ekim tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek. Sporcular, dört gün sürecek turnuvada uluslararası sıralama puanları kazanmak ve olimpiyat hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek. 23 ülkeden 64 takımın ve 128 elit sporcunun katılacağı organizasyon, 15 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turnuvada sporcular, ana tabloya yükselmek ve final etabına ulaşmak için mücadele edecek.

Alanya'da yetişen milli sporcu Tuna İmdat da hafta sonu ana tabloda mücadele edecek. Organizasyon kapsamında kazanılacak sıralama puanları, sporcuların uluslararası sıralamadaki konumları ve olimpiyat hedefleri açısından önem taşıyor.

Kaynak: İHA
AlanyaTurizmSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da VW Beach Pro Tour Futures'ta 23 ülkeden 64 takım 15-18 Ekim'de yarışacak - Son Dakika
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