Alanya Okurcalar Spor Kompleksi inşaatı başlıyor - Son Dakika

Alanya Belediyesi'nin Okurcalar Mahallesi'ne inşa edeceği spor kompleksinde inşaat çalışmaları başlıyor.

Tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hem spor turizminin gelişmesi hem de bölgede yaşayan vatandaşların spor yapmalarına olanak sağlayacak projenin biran önce hayata geçirileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin Okurcalar Mahallesi'ne kazandıracağı Spor kompleksinin inşa edileceği bölgede incelemelerde bulundu. Plan Proje, Kentsel Tasarım, Fen İşleri, Emlak İstimlak ve Spor Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı incelemede Başkan Yücel, inşaatın bir an önce başlaması talimatı verdi.

"Tesisimiz spor turizmine de hizmet edecek"

Sürekli büyüyen ve gelişen Alanya'nın ihtiyaçlarına cevap verme adına ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirmek için mücadele ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Alanya'da spor turizminin gelişmesi ve bölgede yaşayan vatandaşların spor yapabilmelerine imkan sağlayacak projemizi biran önce hayata geçirmek istiyoruz. İçerisinde soyunma odaları, idari ve yönetim ofisleri, güreş eğitim alanı, spor sahaları, tenis kortları ve tribünün yer alacağı tesisimiz Okurcalar mahallemiz başta olmak üzere çevre mahallelerimize hizmet verecek. Gelişen ve sürekli büyüyen Alanya'mız için var gücümüzle çalışarak Alanya'nın marka değerine değer katacak projeleri vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA