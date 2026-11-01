Alanyaspor, 6 maçtır yenemediği Gençlerbirliği'ne yarın konuk olacak

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Son lig maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, haftaya 8 puanla 16. sırada girdi.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan başkent ekibi, sonraki 7 lig maçında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir, Galatasaray ve Konyaspor'a yenildi.

Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda ise Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Alanyaspor'a karşı son 6 maçta yenilmedi

Gençlerbirliği, Alanyaspor ile oynadığı son 6 Süper Lig karşılaşmasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Başkent ekibi, rakibine karşı son mağlubiyetini 4 Mart 2018'de yaşadı.