Alanyaspor, Amed'i 3-2 Geçti - Son Dakika
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Alanyaspor, Amed'i 3-2 Geçti

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler'i 3-2 yenerek tur atladı.

17.12.2024 23:16
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Stat: Gain Park

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Ömer Lütfü Aydın

Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Richard, Buluthan Bulut, Janvier (Dk.46 Makouta), Rony Lopes (Dk. 46 Efecan Karaca), Arda Usluoğlu (Dk. 73 Cordova), Juan Christian (Dk. 46 Augusto), Serdar Dursun (Dk. 46 Hadergjonaj)

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Yeşil, N'Koulou, Alaettin Batuhan Tur, Alberk Koç, Oktay Aydın (Dk. 70 Sinan Kurt), Çekdar Orhan, Lovric (Dk. 83 Civan Süer), Cassubie (Dk. 70 Yılmaz Ceylan), Doğan Can Davas (Dk. 89 Diyar Erdoğan), Yakal Taylan (Dk. 89 Yusuf Araz)

Goller: Dk. 10 Buluthan Bulut, Dk. 59 Lima, Dk. 75 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 40 Cassubie, Dk. 85 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 38 Richard, Dk. 90+5 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 67 N'Koulou, Dk. Diyar Erdoğan (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetleri 3-2 yenerek, adını grup aşamasına yazdırdı.

10. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Veysel Sapan'ın hatalı pasında topu kontrol eden Buluthan Bulut'un sağ çaprazdan vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

40. dakikada Amed Sportif Faaliyetler eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Oktay Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Cassubie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

59. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima, topu kafayla filelerle buluşturdu: 2-1

75. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Buluthan Bulut'un ceza sahası sol çaprazına kestiği ortaya iyi yükselen Makouta, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1

85. dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Alaettin Batuhan Tur ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden merkeze çevirdiği topu, geriden gelen Alberk Koç ağlarla buluşturdu: 3-2

Alanyaspor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Amed'i 3-2 Geçti - Son Dakika

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