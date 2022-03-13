Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız" - Son Dakika
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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız"

13.03.2022 01:32

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yarın sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçının zor geçmesini beklediklerini belirterek, "Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız. Sahadaki netice ne olur bilinmez ama sonuca saygı duyarız." dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yarın sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçının zor geçmesini beklediklerini belirterek, "Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız. Sahadaki netice ne olur bilinmez ama sonuca saygı duyarız." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, taraftarları Fenerbahçe maçında takımlarına destek vermeye davet etti.

Ligde kolay maç olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Geçen hafta deplasmanda galip geldiğimiz Kayseri maçı zordu. Bu hafta rakip Fenerbahçe ve bu maç da zor. İnşallah iyi bir maç olur. Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız. Sahadaki netice ne olur bilinmez ama sonuca saygı duyarız. Umarız gelen taraftarlarımız güzel bir maç izler. Taraftarlarımızdan takımlarını desteklemelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Maça ücretsiz girmek isteyenlere tepki

Çavuşoğlu, lig ve kupa maçlarına ilgi göstermeyen bazı kişilerin, özellikle tuttukları kulüpler geldiği zaman, ücretsiz olarak protokol ve VIP tribününe girmek için taleplerde bulunduklarını söyledi. Bunu hem üzücü hem de komik bulduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Madem Aytemiz Alanyaspor taraftarısınız, neden diğer maçlarda bu taleplerinizi kulübümüze iletmiyorsunuz? Sanmayın ki bu isimleri kulüp başkanı görmüyor, hepsini görüyorum. Hepsi iş, güç sahibi, durumu ve maaşı iyi insanlar. Tarımda, otelde, sanayide asgari ücretle çalışan taraftarımız bile biletini alıp tribüne geliyor. Üstelik her maçımıza geliyor. Sizin böyle bir derdiniz de yok. Sadece derbi maçlarda, tuttuğunuz takım için ortaya çıkıp taleplerde bulunuyorsunuz. Bunu yakıştıramıyorum. Bu isim listelerini bana açıklattırmayın. O noktaya gelmeyelim. Aytemiz Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir."

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: 'Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Rakibimiz Fenerbahçe de biz de sahaya galibiyet için çıkacağız" - Son Dakika
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