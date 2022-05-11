Alanyaspor'da büyük üzüntü! - Son Dakika

Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve kupaya veda etti. Maçın ardından Alanyasporlu futbolcular resmen yıkıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında DG Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Maçtan Sivasspor 1-1 beraberlikle ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Kupada saf dışı kalan Alanyaspor'da maç sonu büyük üzüntü hakimdi. Bazı futbolcular sahada yere çöktü, bazı futbolcular da hakeme büyük tepki gösterdi. - SİVAS