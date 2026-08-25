Alanyaspor Eyüpspor'a Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Eyüpspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Pereira yönetiminde idman yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında futbolcular pas ve koordinasyon çalışması yaptı.Turuncu-yeşilli ekip, idmanın son bölümünde dar alanda gerçekleştirilen çift kale turnuva maçıyla günü tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
Kaynak: İHA
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