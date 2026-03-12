Alanyaspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda oyunla tamamladı.
Corendon Alanyaspor'un, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - ANTALYA
