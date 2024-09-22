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Alanyaspor İlk Yarıda Üstün

Alanyaspor İlk Yarıda Üstün

Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor maçı, ilk yarıda Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

22.09.2024 21:17
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol, Alioui, Yusuf Barasi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier, Augusto, Hwang, Cordova

Goller: Dk. 4 ve 17 Hwang (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Augusto, Dk. 45+3 Hwang (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 4. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

7. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Janvier'in vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş topu önledi.

17. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Janvier'in orta saha yakınlarından attığı pasla topu alıp süren Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.

28. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe atışında kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda, direğe çarpan topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 2-0 üstün bitirdi.

Kaynak: AA

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