Alanyaspor, Karagümrük'ü Farkla Geçti - Son Dakika
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Alanyaspor, Karagümrük'ü Farkla Geçti

Alanyaspor, Karagümrük\'ü Farkla Geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Alanyaspor, Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

06.02.2025 20:50
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ kanattan Arda'nın ortasında ceza sahası içinde Tarık sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası içerinde Juan, yerde kalınca hakem Burak Olcar hakemi penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hadergjonaj, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 4-1

80. dakikada Janvier'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Arda'nın kafa vuruşunda top kaleci Emre'de kaldı.

Hakemler: Burak Olcar, Emir Eray Eyisoy, Salih Burak Demirel

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Aliti (Richard dk. 62), Nejdet Nezir Bilin, Fatih Aksoy (Lima dk. 46), Bera Çeken (Hadergjonaj dk. 62), Makouta (Efecan Karaca dk. 62), Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Augusto (Hüseyin Şen dk. 82) Arda Usluoğlu

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Cordova, Hwang, Balkovec, Ömer Karslıoğlu

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin (Furkan Akyüz dk. 82), Muhammed Mert (Tuğbey Akgün dk. 77), Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Emir Tintiş, Barış Kalayci, Ömer Faruk Gümüş (Ulaş Oktay Yıldız dk. 46), Arda İbrahim Akgün (Yiğit Can Korkmaz dk. 78), Tarık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan (Emirhan Parmaksız dk. 46), Ahmet Sivri

Yedekler: Furkan Akyüz, Kerem Yusuf Sirkeci, Muhammed Iyyad Kadıoğlu, Emirhan Parmaksız, Yiğit Sert, Kerem Özmen

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Arda Usluoğlu (dk. 7), Bera Çeken (dk. 26), Anıl Yiğit Çınar (dk. 24 k.k), Hadergjonaj (dk. 67 pen.) (Alanyaspor), Barış Kalaycı (dk.40) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Lima (Alanyaspor) Anıl Yiğit Çınar, Emre Bilgin (Fatih Karagümrük) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Karagümrük'ü Farkla Geçti - Son Dakika

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