Alanyaspor, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride bitirdi - Son Dakika
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Alanyaspor, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor arasındaki maçın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Kocaelispor'un golleri 27. dakikada Berkan Kutlu ve 42. dakikada Baku'dan geldi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas, Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu, Sissoho, Show, Sousa, Baku, Aye

Goller: Dk. 27 Berkan Kutlu, Dk. 42 Baku (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Emir Ortakaya (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kocaelispor karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

24. dakikada sol kanattan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Baku'nun vurduğu şutta, top Lima'ya çarpıp direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rivas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Hagi arka direğe ortaladı. İyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada Kocaelispor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın kullandığı kornerde yaşanan karambolde Aye topu sağ çaprazda bulunan Baku'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda, top filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigKocaelisporAlanyasporSporSon Dakika

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