Alanyaspor Kocaelispor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kocaelispor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?