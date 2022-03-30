Alanyaspor maçları sezon sonuna kadar kadın ve çocuklara ücretsiz - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor maçları sezon sonuna kadar kadın ve çocuklara ücretsiz

30.03.2022 16:27
Alanyaspor maçları sezon sonuna kadar kadın ve çocuklara ücretsiz

Alanyaspor'un evinde oynayacağı maçlarda kadın ve çocuklar sezon sonuna kadar ücret ödemeden karşılaşmaları izleyebilecek.

Alanyaspor'un evinde oynayacağı maçlarda kadın ve çocuklar sezon sonuna kadar ücret ödemeden karşılaşmaları izleyebilecek.

Alanyaspor Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında 2021-2022 sezonu sonuna kadar ev sahibi oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kadın ve öğrenci taraftarlar ücretsiz izleyebilecek. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın taraftarlarımız, vizesi güncel Passolig kartlarıyla Passolig gişelerine giderek ücretsiz bir şekilde her maç öncesi biletlerini tanımlatabilecek. 7-18 yaş aralığındaki öğrencilerimiz ise öğrenci belgeleri ve vizesi güncel Passolig kartlarıyla her maç öncesi Passolig gişelerine giderek kartlarına ücretsiz şekilde bilet tanımlatabilecek" denildi.

Ayrıca 7 yaş altı çocuklar, Passolig zorunluluğu olmadan ebeveynleri ile birlikte müsabakaları sezon sonuna kadar ücretsiz izlemeye devam edebilecek. Bilet ücretleri yönetim kurulu tarafından karşılanacağı öğrenildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor maçları sezon sonuna kadar kadın ve çocuklara ücretsiz - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:37:14. #1.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor maçları sezon sonuna kadar kadın ve çocuklara ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement