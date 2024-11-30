Alanyaspor ve Trabzonspor 1-1 Berabere - Son Dakika
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Alanyaspor ve Trabzonspor 1-1 Berabere

Alanyaspor ve Trabzonspor 1-1 Berabere

Süper Lig 14. haftasında Alanyaspor, Trabzonspor ile 1-1 eşitlikte ilk yarıyı tamamladı.

30.11.2024 20:09
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Mendy'nin pasında topla buluşan Draguş ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada Makouta'nın ceza sahası sol çaprazında Cihan'ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Augusto, Cordova

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Hwang, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Balkovec, Coelho

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Cihan Çanak, Cham, Draguş, Banza

Yedekler: Taha Tepe, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Eren Elmalı, Serdar Saatçi, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Hadergjonaj (dk. 44 pen.) (Alanyaspor), Draguş (dk. 8) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Lima, Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor), Mendy (Trabzonspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor ve Trabzonspor 1-1 Berabere - Son Dakika

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