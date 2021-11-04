İnegöl Belediyesi'nin yaptırdığı Alanyurt Semt Sahası törenle açıldı.

İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde atıl halde bulunan futbol sahasını Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle yeniledi. Alanyurt Semt Sahasının 2,5 milyon TL'lik masrafı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılandı. 1 milyon TL'si ise İnegöl Belediyesi tarafından karşılandı.

İnegöl spor alt yapı grupları, Alanyurt Spor Kulübü ve Ilgar Spor Kulübünün kullanacağı Alanyurt Semt Sahasının açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl genç nüfus olarak ciddi bir potansiyele sahip. Yaklaşık 120 bin nüfus 30 yaşın altında. 65 bin civarında öğrenciden bahsettiğimiz bir şehir İnegöl. Dolayısıyla gençlerimize, öğrencilerimize bu imkanları verdiğimizde onların da güzel başarılara imza attığını görüyoruz. Biz gençlerimize bu tür yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Burada gördüğünüz eserin bir benzerini önümüzdeki yıl içerisinde Cerrah Mahallemizde hayata geçirmiş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz ve Spor Toto Teşkilatımızın vereceği desteklerle bunu yapacağız. Biliyorsunuz eski hayvan pazarımızın olduğu bölgede de bir spor adası oluşturmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Alper Taban, "Burada Türkiye Futbol Federasyonu standartlarında bir saha hazırlandı. 113x76 metre ebatlarında sentetik çim saha hayata geçmiş oldu. Aydınlatma ve otomatik sulama sistemleri, 100 seyirci kapasiteli misafir tribünü, 300 seyirci kapasiteli ev sahibi tribünü, sert zemin uygulamaları ve otopark alanlarıyla beraber yine 2 katlı tesis binası içerisinde soyunma odaları, hakem odaları ve idari ofisler, 140 metrekare alana sahip lokal ve yine 140 metrekare alan sahip bir teras mevcut. Tam anlamıyla eksiksiz ve modern bir semt sahası kazandırdık. Ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında yol yapımları ile otopark düzenlemeleri tamamlandı. Projenin yapımı ve çevre düzenlemeleri ile toplam maliyeti 3,5 milyon TL. Bunun 2,5 milyon TL'lik kısmı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılandı. Kalan kısmını da İnegöl Belediyemiz üstlendi. Sahayı 3 spor kulübümüz kullanacak. Bunlar; İnegölspor alt yapı grupları, Alanyurt Spor Kulübü ve Ilgar Spor Kulübümüz" diye konuştu. - BURSA