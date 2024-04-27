Alaşehir Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig\'e bir adım daha yaklaştı

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Bölgesel Amatör Lig'e yükselebilmek için mücadele veren Alaşehir Belediyespor, play-off liginin 3. maçında Kırkağaç Altay'ı 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.

İlk yarısı golsüz biten maçta ev sahibi ekibe 3 puan getiren golü 84. dakikada penaltıdan Berke attı. Alaşehir Belediyespor bu sonuçla gurupta 9 puana ulaşırken, Alaşehir Belediyespor maçını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte izledi.

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı maçta ilk yarı 0-0 bitti. Alaşehir Belediyespor'un rakibinin direncini 84. dakikada kazandığı penaltı gölüyle kırabildi. 3'üncü maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkaran Alaşehir Belediyespor 6 takımın yer aldığı grupta maç ve puan kaybetmeyen tek takım olarak yoluna devam ediyor.

Maç boyunca hiç susmadan futbolculara destek veren taraftarlar, maç sonunda futbolcuları tribün önüne çağırarak, galibiyeti birlikte kutladı. Taraftarlar futbolcuları kutlayan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu da alkışlayarak, "En büyük başkan bizim başkan" tezahüratıyla destek verdi. - MANİSA