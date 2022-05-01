Alfons Groenendijk: "Bu sene en iyi futbol oynayan ve şampiyonluğu en iyi hak eden bir rakipti" - Son Dakika

Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, Trabzonspor'u şampiyonluğu için tebrik ederek, "Bu sene en iyi futbol oynayan ve bu şampiyonluğu en iyi hak eden bir rakipti. Bugün sahada Antalyaspor çok daha iyi bir oyun ortaya koydu ve daha iyi olan taraf Antalyaspor'du" dedi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Penaltıyı kaçırdık. Ofsayttan dolayı sayılmayan golümüz var. Bugün taktiksel olarak bütün varyasyonları denedik. Maçı domino ettik diyebilirim. Atak hücum defans anlayışımızda her şey maksimum seviyede en üst düzeyde yapıldı. Oyuncu grubumu ayriyeten tebrik ediyorum. Böyle bir atmosferde oynamak zordur. ve böyle bir atmosferde bu şekilde iyi bir futbol sahaya yansıtmak kolay iş değil. Bir da ayrıca takımım için tebrik edilmesi gereken bir taraftır. Kayserispor maçı istediğimiz gibi geçmedi. Futbol ve skor anlamında. Böyle bir maçtan sonra bu atmosferde böyle bir geri dönüş yapmak ve maçı kaçırmak bizim için müthiş bir geri dönüş olarak sayılabilir. Trabzonspor'u tekrar tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonlukları var. Kendimize bakacak olursak gördüğünüz gibi iyi oyun hak edilmiş bir bir puan. Kaçırılmış bir galibiyet. Antalyaspor için güzel günler yakın" diye konuştu. - TRABZON