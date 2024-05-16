Ali Kiremitçioğlu: Olimpiyatlara talip olabilecek durumdayız - Son Dakika
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Ali Kiremitçioğlu: Olimpiyatlara talip olabilecek durumdayız

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, tesisleşmenin yüzde 60'nın gerçekleştiğini belirterek, 'Sadece velodrom ve kürek tesislerinin değişmesiyle olimpiyatlara talip olabilecek durumdayız. Dolayısıyla tesis anlamında büyük bir yatırım yapmamız gerekmiyor' dedi.

16.05.2024 20:34
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- Ali Kiremitçioğlu: "Olimpiyatlara talip olabilecek durumdayız"

ROMA - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, tesisleşmenin yüzde 60'nın gerçekleştiğini belirterek, "Sadece velodrom ve kürek tesislerinin değişmesiyle olimpiyatlara talip olabilecek durumdayız. Dolayısıyla tesis anlamında büyük bir yatırım yapmamız gerekmiyor" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Roma'da gerçekleşene 2027 Avrupa Oyunları imza töreni sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kiremitçioğlu, "Artık dünyada bütçelerin daha da kontrollü bitmesi, daha da mevcut tesislerin şenlenip, yeni tesislerin yapılmaması esasına dayalı bir plan konuşuluyor ve bu tercih ediliyor. İstanbul'un zaten yasayla sabitlenmiş bir adaylık şartı şekli var. İstanbul Olimpiyatları Düzenleme Kurulu diye bir kurul var. Bunun içerisinde biz de varız. Yani Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi var, bakanlık var, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi var, belediye var, valilik var. Yani Türkiye'nin yasasıyla kurulmuş bir irade var ortada. Bu irade gereğiyle adaylık alınana kadar devam edecek. Şu an için baktığımızda, bizim 2020 adaylığımız sırasında gerek ulaşım, gerek konaklamada yapacağımız vaat ettiğimiz her türlü yatırım yapılmış. Tesisler anlamında da sizin söylemiş olduğunuz yüzde 60 gerçekleşmiş durumda. Sadece velodrom ve kürek tesislerinin değişmesiyle olimpiyatlara talip olabilecek durumdayız. Dolayısıyla tesis anlamında büyük bir yatırım yapmamız gerekmiyor" diye konuştu.

"Rakip şehirlere bakıp, bir yöntem geliştireceğiz"

Olimpiyat adaylığıyla ilgili de bilgi veren Ali Kiremitçioğlu, "Yeni kurallara göre aday adaylığı ve adaylık diye iki fasıl yok. Sadece niyet mektubunuzu veriyorsunuz. Şehrinizi tanıtan bir doküman veriyorsunuz. Eskisi gibi çok büyük planlar vermiyorsunuz. Önce bir bakıyorlar ne kadar niyetli olduğunuza ve sizi aday olarak alıyorlar. Biz şu anda niyet mektubunu vermiş durumdayız. Ama adaylık aşamasına geldiğimizde rakip şehirlere bakacağız. Henüz daha belirlenmedi. Asya'dan mutlaka Hindistan gibi çok yeni bir pazar çıkacaktır. Avrupa'dan yine bir veya iki şehir çıkacaktır. Londra ve Paris'ten sonra Hamburg'un girme ihtimali var. Endonezya'nın yine Asya'dan girme ihtimali var. Bunların neticesinde biz de rekabeti gördükten sonra adaylık için bir yöntem, bir söylem geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Kiremitçioğlu: Olimpiyatlara talip olabilecek durumdayız - Son Dakika

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