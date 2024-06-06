Ali Koç: 3 sene sonra ekonomik açıdan ülkenin en güçlü spor takımı olmayı vaat ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç: 3 sene sonra ekonomik açıdan ülkenin en güçlü spor takımı olmayı vaat ediyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün hedeflerinden birinin 3 sene içinde ekonomik açıdan ülkenin en güçlü spor takımı olmak olduğunu belirtti. Koç, bu hedefe ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ve kulübün mali yapısını güçlendirmek için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ali Koç, Fenerbahçe'nin sadece sportif başarılarıyla değil, ekonomik olarak da ön plana çıkmasını hedeflediklerini vurguladı.

06.06.2024 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Koç: "En önemli vaadimiz 3 sene sonunda ekonomik açıdan ülkenin en kuvvetli spor takımı olmak" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç: 3 sene sonra ekonomik açıdan ülkenin en güçlü spor takımı olmayı vaat ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 22:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Koç: 3 sene sonra ekonomik açıdan ülkenin en güçlü spor takımı olmayı vaat ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement