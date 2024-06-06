Ali Koç: 3 sene sonra ekonomik açıdan ülkenin en güçlü spor takımı olmayı vaat ediyoruz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün hedeflerinden birinin 3 sene içinde ekonomik açıdan ülkenin en güçlü spor takımı olmak olduğunu belirtti. Koç, bu hedefe ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ve kulübün mali yapısını güçlendirmek için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ali Koç, Fenerbahçe'nin sadece sportif başarılarıyla değil, ekonomik olarak da ön plana çıkmasını hedeflediklerini vurguladı.
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6.06.2024 22:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Koç: 3 sene sonra ekonomik açıdan ülkenin en güçlü spor takımı olmayı vaat ediyoruz - Son Dakika
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