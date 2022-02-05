Üye Girişi
Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü - Son Dakika

Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü

05.02.2022 17:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında üyelerden Hulusi Belgü'nün kendisi için dediği sözlere kürsüden çok sert cevap verdi. Koç yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem! Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim!" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hulusi Belgü'nün kendisi için söylediği sözlere cevap verirken adeta çileden çıktı. "Kulübü menajerlere" teslim etmişsin diyen Belgü'ye ateş püsküren Koç kürsüden iddialara çok sert cevap verdi.

"GEL BURADA İSPAT ET"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem! Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim! Kulübü menajerlere teslim etmişsin diyor. Hangi menajere teslim etmişim. Bak kardeşim iddia sahibi sensin. İddianı açıkla. Gel burada ispat et." dedi.

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Yolsuzluk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! 'Kulübü menajerlere teslim ettin' sözü üzerine çılgına döndü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:00 Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
17:56 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurtdışından ilk geçmiş olsun mesajı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den!
17:54 Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var! Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir
17:29 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
17:32 Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi
17:19 Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik
17:18 Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş
17:17 Suriyelilere yönelik önyargılar pik yaptı: Ülkelerine dönsünler, iş kurmasınlar, Suriyeliyle evlenmem, mahallemde istemem!
17:03 MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 18:04:59. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement