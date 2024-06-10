Ali Koç'un oğluna "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" diye soruldu! 2 kelimelik yanıt verdi - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'un oğluna "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" diye soruldu! 2 kelimelik yanıt verdi

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Fenerbahçe'de seçimler sonrası yeniden başkan seçilen Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'a stattan ayrılırken ''Bu sene şampiyon olacak mıyız?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Koltuk değnekleriyle araca binmeye çalışan Kerim Rahmi Koç, bu soruya ''İnşallah olacağız'' şeklinde yanıt verdi.

10.06.2024 14:27  Güncelleme: 14:32
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile yarışa giren Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAK MIYIZ?"

Tarihi seçimlerin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un koltuk değnekleriyle aracına binmeye çalıştığı esnada bir taraftardan, "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" şeklinde bir soru aldığı duyuluyor.

"İNŞALLAH OLACAĞIZ"

Taraftarın sorusu karşısında önce bi kaç saniye duraksayan Kerim Rahmi Koç, daha sonra "İnşallah olacağız" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç\'un oğluna "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" diye soruldu! 2 kelimelik yanıt verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kerim Rahmi Koç, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un oğluna 'Bu sene şampiyon olacak mıyız?' diye soruldu! 2 kelimelik yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ali Yolun: Bence taraftarları şampiyonluğa bu kadar odaklamamak gerek sonrası hüsran olur.işi doğal akışına bırakmak lazım 31 4 Yanıtla
  • ferhat eser: ŞAMPİYON BEŞİKTAŞIN ARKASINDA BELKI 2 Cİ OLURSUNUZ 13 16 Yanıtla
    Murat Ceylan: enerjine hayranız Ferhat;))) Biraz müsade edinde bizde Şampiyon olalım arada... Hep beşiktaş hep beşiktaş olmazki ama;))) 13 3 Galatasaray Spor kulübü: Siz ligde kalında şampiyonluğun sahibi var zaten 3 0 Ogulcan Kayhan: Siz gidin sokaktan iki siyahi daha toplayın belki 10 cu olursunuz yoksa küme düşersiniz 0 0
  • Ramazan Sarac: Ali Koç 2018 de başkan seçilince hatırlıyorum bir basın toplantısında çocuklarına hitaben başkan Ali Koç için babanizla gurur duyacaksiniz demişti 6 yıl geçti bence cocuklari Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile gurur duymuyordur çünkü duyacak bişey yapmadı 20 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Güzel söylemiş " inşallah " daha ne demesini bekleniyordu 21 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan: babası yetmezmiş gibi biraz daha büyüsün buda fenerin başına bela olur 11 2 Yanıtla
  • Mrt Trm: Her zaman İnşaallah demeli 5 0 Yanıtla
  • Tayfun Selcuk: olsa ne olur hayat şampiyon olmaktanmi ibaret 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç'un oğluna "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" diye soruldu! 2 kelimelik yanıt verdi - Son Dakika
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