Ali Koç\'un oğluna "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" diye soruldu! 2 kelimelik yanıt verdi

Spor

Dün gece şimdiye kadar ki en derin saldırı yapıldı

Mourinho\'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile yarışa giren Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAK MIYIZ?"

Tarihi seçimlerin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un koltuk değnekleriyle aracına binmeye çalıştığı esnada bir taraftardan, "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" şeklinde bir soru aldığı duyuluyor.

"İNŞALLAH OLACAĞIZ"

Taraftarın sorusu karşısında önce bi kaç saniye duraksayan Kerim Rahmi Koç, daha sonra "İnşallah olacağız" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.