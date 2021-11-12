Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'un Mesut'u medyanın önüne attığı düşüncesinde. Başkan Koç, kameralar önünde Mesut'un Fenerbahçe'den daha çok ticari ilişkilerine yoğunlaştığını söylemişti. Bu açıklamalardan sonra tartışma konusu olan Mesut'tan Cuma paylaşımı geldi.
En son Cuma paylaşımı 17 Eylül'de yapan Mesut, 2 ay sonra bu adetini sürdürdü. Mesut'un paylaştığı mesaj dikkat çekti. Yıldız futbolcu, "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.
Mesut'un bu paylaşımını yakın arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de beğendi.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı - Son Dakika Spor