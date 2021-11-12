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Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı - Son Dakika

Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı

12.11.2021 12:07
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Mesut'un ticari ilişkilerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması" lazım sözleri sonrası uzun süredir 'Cuma' paylaşımı yapmayan Mesut'tan paylaşımı geldi. Yıldız futbolcu, "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin" sözlerine yer verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'un Mesut'u medyanın önüne attığı düşüncesinde. Başkan Koç, kameralar önünde Mesut'un Fenerbahçe'den daha çok ticari ilişkilerine yoğunlaştığını söylemişti. Bu açıklamalardan sonra tartışma konusu olan Mesut'tan Cuma paylaşımı geldi.

Ali Koç'un 'Fenerbahçe'ye odaklan' dediği Mesut'tan manidar Cuma paylaşımı

UZUN SÜREDİR SUSKUNDU

En son Cuma paylaşımı 17 Eylül'de yapan Mesut, 2 ay sonra bu adetini sürdürdü. Mesut'un paylaştığı mesaj dikkat çekti. Yıldız futbolcu, "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un 'Fenerbahçe'ye odaklan' dediği Mesut'tan manidar Cuma paylaşımı

İRFAN'IN EŞİ BEĞENDİ

Mesut'un bu paylaşımını yakın arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de beğendi.

Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı

Fenerbahçe, Cuma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı - Son Dakika
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