Ali Polat Bengiserp: "Seçimin mayıs ayı içinde yapılması konusunda hiçbir engel veya aksi irade bulunmamaktadır" - Son Dakika

- Ali Polat Bengiserp: "Seçimin mayıs ayı içinde yapılması konusunda hiçbir engel veya aksi irade bulunmamaktadır"

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, divan kuruluna gönderdiği mesajda, "Seçimin mayıs ayı içinde yapılması konusunda hiçbir engel veya aksi irade bulunmamaktadır" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'a gönderdiği mesajda, "Herkes kadar yönetim kurulumuz da bugün yapılması engellenen seçimden son derece rahatsızdır. Konuşmalardan anladığım kadarıyla dün Burak Elmas'ın yapılacak dediği 21-28 Mayıs seçimleri net algılanmamış. Bu tarihte yeni yapılacak seçimle ilgili bir endişe bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Burak başkan sabahtan itibaren önümüzdeki 1 ay içinde yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yürütmektedir. Ben de bu akşam saat 16.00'da yönetim kurulu toplantısı yapılması için çalışmaktayım. Seçimin mayıs ayı içinde yapılması konusunda hiçbir engel veya aksi irade bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ali Polat Bengiserp'in mesajını okuyan Aykutalp Derkan, "Anladığım kadarıyla bizim buradan verdiğimiz güçlü mesaj yerine ulaşmıştır. Bunu olumlu olarak değerlendirmek istiyorum" şeklinde konuştu.