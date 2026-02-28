Aliağa FK, 1461 Trabzon'u Son Dakikada Yendi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından galibiyetle ayrılan Aliağa FK evinde 1461 Trabzon'u 90+4'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle 1-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. İlk yarı golsüz sona ererken, Aliağa FK takımı 90+4'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle öne geçti. Aliağa ekibi bu galibiyetin ardından 53 puana yükselerek zirve iddiasını sürdürdü. 1461 Trabzon takımı ise 34 puanla orta sıralarda yer aldı.