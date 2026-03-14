TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasında Aliağa FK, sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Mustafa Ünver, Şükrü Mert, Beran Yalçın
Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Veli Çetin (Sergen Piçinciol dk. 74), Oğuzhan Yıldırım, Erhan Kartal (Yusuf Erdem Gümüş dk. 46), Alberk Koç, Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 67), Burak Süleyman, Muammer Sarıkaya, Suat Kaya (Harun Kavaklıdere dk. 67), Emre Keskin, Tahir Babaoğlu (Koray Kılınç dk. 71)
Arnavutköy Belediyespor: Sertaç Güzel (Mahmut Eren Güler dk. 52), Anıl Şahin, Emre Öztürk, Ömer Faruk Yılmaz, Sirac Susancak, Talha Bulut (Beraat Doğan Yıldız dk. 80), Aykut Emre Yakut, Bora Aydınlık (Atalay Yıldırım dk. 68), Ali Efe Çördek (Furkan Acer dk. 80), Can Ediz Yıldız, Hüseyin İkiz (Mehmet Efe Şahin dk. 80)
Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 13), Burak Süleyman (dk. 17 pen.), Tahir Babaoğlu (dk. 38) (Aliağa FK),
Sarı kartlar: Ömer Faruk Yılmaz, Beraat Doğan Yıldız (Arnavutköy Belediyespor), Tahir Babaoğlu, Yusuf Erdem Gümüş, Koray Kılınç (Aliağa FK) - İZMİR
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig: Aliağa FK: 3 Arnavutköy Belediyespor: 0 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?