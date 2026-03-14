Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa FK, Arnavutköy'u 3-0 Geçti

14.03.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, Arnavutköy Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Aliağa FK 13'üncü dakikada Muammer Sarıkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar 17'nci dakikada penaltıdan Burak Sülayman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Tahir Babaoğlu 38'inci dakikada Aliağa FK'nın üçüncü golünü kaydetti: 3-0. İkinci yarıda sonuç değişmezken, Aliağa FK bu sonuçla 59 puana yükselip zirve umutlarını sürdürdü. Arnavutköy Belediyespor ise 31 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 18:54:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.