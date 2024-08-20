Aliağa FK, Çankaya FK'dan Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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Spor

Aliağa FK, Çankaya FK'dan Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardı

Aliağa FK, Çankaya FK\'dan Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardı

Aliağa FK, TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, Çankaya FK'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardı.

20.08.2024 15:51
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Aliağa FK'nın, Çankaya FK'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Aliağa FK, kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak kadrosuna Eren Bayraktar, Muhammed Düzgüner, Muhammed Raşit Şahingöz ve Berk Ali Nizam'ı kadrosuna katan İzmir ekibinin, Çankaya FK'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Taraflar arasında son detayların giderilmesinin ardından bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kuşadasıspor'da kiralık olarak geçiren Malik, 16 maça çıkarken 6 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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