TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Aliağa FK, kendi sahasında GMG Kastamonuspor ile karşılaştı ve rakibini 3-0 yendi.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Melih Tan, Alp Osman Karaosmanoğlu

Aliağaspor FK: Halil Yeral, Birkan Yılmaz, Caner Cavlan, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Metin Arslan (Batuhan Artarslan dk. 81), Okan Derici (Altar Han Hidayetoğlu dk. 81), Hamza Gür (Tahir Babaoğlu dk. 71), Muammer Sarıkaya, Furkan Yöntem (Yiğit Bayındır dk. 68), Mustafa Yıldırım (Berkay Topdemir dk. 81)

GMG Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Emir Açıkgöz, Serdar Avkaroğlu, Gökmen Özince, Erdem Reis, Ahmet Yazar (Oğuz Duman dk. 46), Necati Bilgiç (Ögeday Hadi· Uyanık dk. 89), Kerim Temizkan, Mert Çalışkan, Niyazi Kılıç (Yasin Hızar dk. 89), Ahmethan Köse

Goller: Hamza Gür (dk. 32), Okan Derici (dk. 62), Altar Han Hidayetoğlu (dk. 88) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Kerim Temizkan (GMG Kastamonuspor)