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Aliağa FK, Kaan Özder ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Aliağa FK, Kaan Özder ile yollarını ayırdı

Aliağa FK, TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderliği geri almak ve kadrosunu güçlendirmek için dış transferde harekete geçti. Bu kapsamda, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Özder ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüp, Özder'e verdiği hizmetler için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Aliağa FK, Kaan Özder ile yollarını ayırdı
10.01.2024 - 11:34,
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Aliağa FK, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Özder ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk devreyi yenilgisiz ikinci sırada tamamlayan Aliağa FK, liderliği tekrar geri almak ve kadrosunu güçlendirmek için dış transferde harekete geçti. Transfer döneminin açılmasıyla radarına aldığı oyuncularla görüşmeler sağlayan İzmir ekibi, iç transferde de düğmeye bastı ve bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Kaan Özder'le yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kaan Özder ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kaan Özder'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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