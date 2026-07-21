Aliağa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Aliağa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

Aliağa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı
21.07.2026 09:51  Güncelleme: 09:53
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa FK, 2026-2027 sezonu için ilk antrenmanını yaptı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın ziyaret ettiği idmanda teknik kadro da netleşirken, Alberk Koç ve Furkan Say ile yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, tesislerinde gerçekleştirdiği ilk antrenmanla 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanını ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan İzmir temsilcisi, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını kulüp tesislerinde yaptı. Sezonun ilk idmanına ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, teknik kadro ve yeni transferlerle bir araya gelerek yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundu.

Teknik kadro belirlendi

Aliağa FK'nın yeni sezondaki teknik heyeti de netleşti. Takımın başında Teknik Direktör Namet Ateş yer alırken, teknik kadroda şu isimler görev yapacak:

Yardımcı Antrenörler: Murat Sözgelmez, Erdal Karaman

Atletik Performans Antrenörü: Sinan Biçer

Fitness Antrenörü: Kaan Dağlı

Kaleci Antrenörü: Atila Uzuncan

Maç ve Performans Analiz Antrenörü: Sinan Gökçe

İki oyuncuyla yollar ayrıldı

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında kulüpten yapılan açıklamada, Alberk Koç ve Furkan Say ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, her iki futbolcuya da takıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar dilendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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