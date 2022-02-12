Üye Girişi
Aliağa Petkimspor çıkış arıyor - Son Dakika

Aliağa Petkimspor çıkış arıyor

12.02.2022 11:05
Aliağa Petkimspor çıkış arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türk Telekom Spor'a 75-70 yenilerek 20'nci maçında 17'nci mağlubiyetini alan son sıradaki Aliağa Petkimspor yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türk Telekom Spor'a 75-70 yenilerek 20'nci maçında 17'nci mağlubiyetini alan son sıradaki Aliağa Petkimspor yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibine deplasmanda 81-66 mağlup olan Petkimspor bu kez seyircisinin desteğiyle galip gelen taraf olmayı hedefliyor.


- İzmir
YORUMLAR
500

Basketbol Süper Ligi, Türk Telekom, basketbol, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor çıkış arıyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:00 Lionel Messi, Paris Saint-Germain - Rennes karşılaşmasında şov yaptı
10:56 3 arkadaş ofiste ölü bulundu! Ekipler tek bir şüphe üzerinde duruyor
10:54 Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
09:58 Kaderimin Oyunu'nda dün neler oldu? Cemal'in yaralanması neleri değiştirdi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 11:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor çıkış arıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement