Aliağa Petkimspor'da 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, semptomlar nedeniyle yapılan PCR testlerinde 9 kişide Kovid-19 bulgusuna rastlandığı kaydedildi.
Testleri pozitif çıkan 6 basketbolcu, 1 teknik ekip ve 2 salon görevlisinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlandığı belirtilerek, "Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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