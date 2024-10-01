Aliağa Petkimspor\'da Şok Sakatlık: Mustafa Kurtuldum\'un Çapraz Bağları Koptu

Spor

Aliağa Petkimspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mustafa Kurtuldum'un sol diz ön çapraz bağlarından sakatlandığını açıkladı.

Yeni sezon itibarıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Aliağa Petkimspor, hazırlık maçı kapsamında oynadığı Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasında talihsiz bir olay yaşadı. Yaz döneminde Tofaş'tan transfer edilen 23 yaşındaki oyun kurucu Mustafa Kurtuldum, sakatlanarak oyundan çıktı. Yapılan tetkikler sonucunda Kurtuldum'ın çapraz bağ sakatlığı yaşadığı belirlendi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "27 Eylül Cuma günü oynadığımız Yukatel Merkezefendi maçında sol diz ön çapraz bağlarından sakatlanan ve sonrasında tedavisi planlanan takım oyuncumuz Mustafa Kurtuldum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Genç oyuncunun bu sakatlıkla birlikte sezonu kapatması bekleniyor. - İZMİR