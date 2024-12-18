Aliağa Petkimspor'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor'dan Önemli Galibiyet

Aliağa Petkimspor, Oostende'yi 85-76 yenerek grubu 2. sırada tamamladı ve play-in avantajı sağladı.

18.12.2024 00:46
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Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibini 85-76 yendi.

Oostende kentindeki COREtec Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.

Soyunma odasına da 42-37 üstün giren Belçika temsilcisi karşısında ikinci yarıda toparlanan Aliağa Petkimspor, final periyoduna 58-53 üstün girdiği karşılaşmada parkeden 85-76 galip ayrıldı.

Son 16 turu için bu maç öncesinde play-in oynamayı garantileyen İzmir temsilcisi, bu sonuçla grubu 2. sırada bitirerek play-in'de saha avantajını ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika

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