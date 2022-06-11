Ege Arar, Aliağa Petkimspor'a döndü

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Galatasaray forması giyen Ege Arar ile anlaştı.

Daha önce Gaziantep Basketbol'dan ayrılan İsmail Cem Ulusoy ve Türk Telekom'dan Dorukhan Engindeniz ile kadrosunu güçlendiren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Ege Arar'ı 1 yıllık aranın ardından tekrar kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize tekrar hoş geldin Ege Arar. Daha önce 2020-2021 sezonunda formamızı terleten Ege Arar, birlikte hedefe yolculuğumuz için tekrar aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

2.08 metre boyunda olan 25 yaşındaki oyuncu, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Galatasaray formasıyla, 20 maçta 2.3 sayı ve 2.2 ribaund ortalamaları yakaladı. - İZMİR