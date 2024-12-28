Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ı Konuk Ediyor

Spor

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor 2024 yılının kapanış mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Maçta salonda seyirciler için yeni yıla özel yarışmalar ve etkinlikler de düzenlenecek. Petkimspor bu sezon ligde ilk 11 haftada 4 galibiyet alırken, Galatasaray ise 8 galibiyetle üst sıralarda yer alıyor.