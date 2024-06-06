Aliağa Petkimspor, Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, TOFAŞ forması giyen şutör gard Mustafa Kurtuldum'u transfer ettiğini duyurdu. İzmir ekibi, başarılı bir sezon geçiren takımın kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

06.06.2024 13:47
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Aliağa Petkimspor, son olarak TOFAŞ forması giyen şutör gard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Aliağa Petkimspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. İlk olarak altyapısında yer alan ve zaman zaman A takımla maçlara çıkan Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz ile profesyonel sözleşme imzalayan İzmir ekibi, dış transferde de harekete geçti. Aliağa Petkimspor, son olarak TOFAŞ forması giyen şutör gard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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