Aliağa Petkimspor, play-off ve Avrupa'ya katılmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, play-off ve Avrupa'ya katılmanın gururunu yaşıyor

Aliağa Petkimspor, play-off ve Avrupa\'ya katılmanın gururunu yaşıyor

Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez play-off'ta mücadele edecekleri için ve Avrupa'ya katılacakları için gururlu olduklarını ifade etti. Türknas, kulüp olarak emin adımlarla ilerlediklerini ve gelecek sezon Petkimspor'u Avrupa kupalarında temsil etmeyi hak ettiklerini belirtti. Ayrıca, koçları Burak Gören ve teknik ekibe teşekkür etti.

07.05.2024 10:25
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Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez play-off'ta mücadele edecekleri için ve Avrupa'ya katılacakları için gururlu olduklarını ifade etti.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 7. sırada bitirerek play-off oynamaya ve Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanan Aliağa Petkimspor, kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Kulüp Genel Menajeri Levent Türknas da resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek, "Süper Lig'deki 4. sezonumuzda ilk defa play-off'a kalmayı başardığımız için ve gelecek sezon Petkimspor'u Avrupa kupalarında temsil etmeyi hak ettiğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

"Emin adımlarla ilerledik"

İlk devre maçlarını ilk 8'de bitirerek ilk defa Türkiye Kupası çeyrek finallerine kaldıklarını söyleyen Türknas, "Kulüp olarak bugüne dek sakin ve emin adımlarla ilerledik. Bu adımlarımızla sağlam temellere oturtmuş olduğumuz, aynı zamanda sürekliliği olan bir kulüp organizasyonu oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Altyapımız ve A takımımızın bu sezonki başarılı sonuçları bunun göstergesi olmuştur ve tüm Aliağa'yı gururlandırmıştır. Başkanımızın ve Yönetim Kurulumuz'un desteğini tüm sezon boyu hissettik; bize bu imkanları sağladıkları için takım adına öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 sezondur kendisiyle beraber olduğumuz koçumuz Burak Gören ile daha da büyük hedeflere koşmayı hedefliyoruz. Kendisi bu seviyeleri görmüş, tecrübeli ve başarılı bir teknik adam. Yaşadığımız bu sezon için Öncelikle kendisine ve ona destek veren teknik ekibimizdeki her bir kişiye tek tek kulübümüz adına teşekkür ediyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

Levent Türknas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, play-off ve Avrupa'ya katılmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika

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