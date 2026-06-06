Aliağa Petkimspor, Sajus ile sözleşme uzattı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Sajus ile sözleşme uzattı

06.06.2026 09:57
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Aliağa Petkimspor, Litvanyalı oyuncusu Martynas Sajus'un sözleşmesini bir sezon uzattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Litvanyalı Martynas Sajus'un sözleşmesini bir sezon uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Martynas Sajus, tüm enerjisiyle hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Onvo Büyükçekmece Basketbol forması da giyen Sajus, geçen sezon başında İzmir temsilcisine transfer olmuştu.

Kaynak: AA

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