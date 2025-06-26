Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile Anlaştı

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşayan Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile yeniden anlaştı. 27 yaşında, 2.05 boyundaki uzun forvet geçen sezon imza attığı Aliağa ekibinde Süper Lig'de 6.0 sayı, 3.9 ribaund, 0.5 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 2.9 sayı, 2.6 ribaund, 0.6 asist ortalamalarıyla görev yapmıştı.
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