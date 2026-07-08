Aliağa Petkimspor, Yusuf Gündüz ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon Bandırma Bordo Basketbol forması giyen genç pivot Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa Petkimspor, pota altına takviye yaptı. İzmir ekibi, son olarak Bandırma Bordo Basketbol'da oynayan 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz ile anlaştı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yusuf Gündüz. Geçtiğimiz sezon Bordo formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren genç pivot Yusuf Gündüz, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR