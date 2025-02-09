Aliağa Taner Erol Spor Kulübü'nden Başarı - Son Dakika
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Aliağa Taner Erol Spor Kulübü'nden Başarı

Aliağa Taner Erol Spor Kulübü\'nden Başarı

Ege Karate Ligi 2. etapta Aliağa Taner Erol Spor Kulübü 8 madalya kazanarak 4. oldu.

09.02.2025 19:22
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Türkiye Karate Federasyonu tarafından Uşak ilinde düzenlenen 67 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen Ege Karate Ligi'nin ikinci etap müsabakalarında Aliağa ilçesini temsil eden Aliağa Taner Erol Spor Kulübü 3 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya ile 4. sırada yer aldı.

Ege Karate Ligi 2. Etap müsabakalarında 67 kulüpten 875 sporcu yarışırken, 8 Şubat Cumartesi günü Uşak Yeni Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Aliağa ilçesini temsil eden Aliağa Taner Erol Spor kulübü sporcular üstün performans göstererek toplam 8 madalya kazandı. Madalya sıralamasında Aliağa Taner Erol Spor Kulübü 67 kulüp içerisinde 4. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Müsabakalardan sonrası açıklama yapan Başantrenör Taner Erol, "Bu başarılar, sporcularımızın azimli çalışmalarının ve disiplinli antrenmanlarının bir sonucudur. Gelecekte daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadeleriniz kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Taner Erol Spor Kulübü'nden Başarı - Son Dakika

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