Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağaspor FK, hazırlık maçında Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Ahmetli Belediye Spor'u konuk etti. Sarı siyahlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmaya sarı siyahlılar; Mehmet Caner Ersoy, Levent Aktuğ, Hasan Ayçiçek, Bilal Hallaçlar, Adnan Demir, Sergen Ekinci, Oğuzhan, Furkan Yıldırım, Ali Şentürk, Mert Kurtbaş, Tayfur Emre Yılmaz 11'i ile çıktı. Aliağaspor FK, karşılaşmada 1-0 geriye düşse de Tayfur Emre Yılmaz, Batuhan Doğrukıran (2), Raşit İlçebaylık'ın attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı siyahlılar 30-31 Ekim tarihlerinde başlayacak lig öncesinde 5 Ekim'de Afyon'da kampa girerek hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürecek. - İZMİR